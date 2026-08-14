Sujeto recupera libertad tras comprometerse a pagar productos que robó en pulpería de Ticuantepe

El procesado Sergio Alberto Rivas Mendoza logró recuperar su libertad luego de llegar a un acuerdo mediatorio con la víctima, Elvin Sixto Zelaya Castillo, comprometiéndose a pagar el valor total de la mercadería que le sustrajo de su pulpería ubicada en Ticuantepe.

El robo ocurrió el pasado 21 de junio de 2026, cuando Rivas Mendoza escaló una malla perimetral de más de dos metros de altura para entrar a la venta y sustraer diversos productos valorados en más de 9 mil córdobas.

Tras ser capturado y procesado, el sujeto permanecía bajo prisión preventiva.

Durante la audiencia del juicio, el representante del Ministerio Público presentó el acuerdo alcanzado entre las partes, mediante el cual el acusado realizó el pago completo de los bienes robados.

Como condición adicional, el sujeto deberá abstenerse de acercarse a la víctima o a su domicilio, y tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto o comunicación con él durante un periodo de tres meses.

La jueza Irma Laguna, titular del Juzgado Primero de Distrito de Juicio de Managua, realizó el control de legalidad correspondiente y, tras ratificar que el compromiso cumplía con los requisitos de ley, aprobó la conclusión del proceso y ordenó la libertad a favor del procesado.