Nicaragua participa en almuerzo oficial de la semana de América Latina y el Caribe en Senado de Francia

El Gobierno de Nicaragua, a través de su Embajador ante la República Francesa, compañero Maurizio Carlo Gelli, participó en un almuerzo oficial celebrado en el histórico Palacio de Luxemburgo, sede del Senado de Francia, en el contexto de la Semana de América Latina y el Caribe que se desarrolla en París.

Nicaragua en Senado francés

La actividad estuvo presidida por el Presidente del Senado francés, Gérard Larcher, y contó con la asistencia de Embajadores y Representantes del Cuerpo Diplomático de la región, así como de periodistas de diversos medios de comunicación locales.

Durante el encuentro, que se celebra anualmente para fortalecer los vínculos bilaterales y otorgar distinciones a personalidades destacadas, el Embajador Gelli transmitió al líder del Senado los fraternos saludos de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo.

La participación de Nicaragua en este importante evento reafirma los lazos de amistad, cooperación y el compromiso con el diálogo que unen al país con la República Francesa y con las demás naciones del continente americano.

