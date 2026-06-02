Nicaragua participa en Celebración del Día Internacional del niño y la niña en Pyongyang

El Embajador de Nicaragua en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), compañero Manuel Modesto Munguía Martínez, participó en la celebración del Día Internacional del Niño y la Niña, efectuada en el Parque Taesongsan de la ciudad de Pyongyang.

El evento fue organizado por la Unión de Mujeres Socialistas de la RPDC y estuvo presidido por altas autoridades del país.

La actividad, que contó con el Cuerpo Diplomático acreditado como invitado especial, se desarrolló en un ambiente de alegría infantil con eventos culturales y competencias deportivas en las que interactuaron madres e hijos.

Estas celebraciones anuales reflejan la prioridad y dedicación que el Gobierno del Presidente Kim Jong Un y el Partido del Trabajo de Corea otorgan al desarrollo y bienestar de la niñez coreana desde las aulas escolares.



