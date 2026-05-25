José Daniel Zelaya, de 24 años, fue encontrado muerto la tarde de ayer domingo en un guindo de seis metros de profundidad, ubicado de la terminal de buses de la ruta 168, cuatro cuadras al norte, una cuadra arriba en la comarca Sabana Grande, Managua.

Managua: Joven muere al caer en guindo

El cazador de noticias José Dávila, informó que José Daniel aparentemente había salido a eso de las 3 de la tarde a buscar leña con su amigo Eddy Alberto Sánchez Barahona, pero horas más tarde este aviso al señor José Santos Zelaya, que su hijo estaba fallecido.

“No me han dicho nada sobre la muerte de mi hijo, la policía es la que va a investigar, lo único que sé que él salió como con un amigo a buscar leña como a las 4 de la tarde y el mismo muchacho me llego a decir después que mi hijo estaba muerto” expresó el señor Zelaya.

De manera extraoficial se conoció que el muchacho junto a su acompañante, estaban bajo los efectos de sustancias alucinógenas, lo que lo empujo al joven José Daniel arrojarse al vacío, perdiendo de la vida de maneta inmediata, encontrando el cuerpo en forma fetal.

Sin embargo será en base a la investigación que realicen peritos de criminalística de la policía nacional y el dictamen de los forenses de Medicina Legal, lo que determine la circunstancia en que José Daniel Zelaya, perdió la vida.

