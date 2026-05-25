Caribeño pierde la vida al confundir herbicida con botella de licor

Un ciudadano de apellido Mendoza murió debido a los graves estragos que le causó haber ingerido supuestamente de forma accidental el potente herbicida conocido como Gramoxone.

La tragedia ocurrió en la comunidad San José Kasquita, municipio de Waslala, Caribe Norte donde los parientes de Mendoza, indicaron que este confundió la botella que se tomaba de licor con una parecida en la que tenía el potente químico.

A los pocos minutos Mendoza empezó a sufrir los graves efectos por lo que fue llevado al centro asistencial donde a pesar de los esfuerzos médicos falleció.

