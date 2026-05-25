Desconocido muere con el rostro desfigurado tras ser atropellado en Palacagüina

Un hombre de identidad desconocida pereció de forma inmediata al ser arrollado por un vehículo en la comunidad Ducualí, kilómetro 190 de la carretera Panamericana Norte, municipio de Palacagüina, departamento de Madriz.

Madriz: Joven muere arrollado en Panamericana Norte

La desgracia vial sucedió la madrugada de este lunes cuando el infortunado intentaba cruzar la vía donde fue atropellado supuestamente por un vehículo pesado, cuyo conductor huyó en lugar de quedarse en espera de las autoridades.

El infortunado tenía entre 25 y 30 años, era de estatura media, piel clara, pelo corto negro, vestía jean negro y camisa blanca, y llevaba puestos zapatos deportivos con rayas blancas

Pobladores de la zona no pudieron identificar a la víctima del accidente debido a que su cabeza quedó destrozada al pasarle encima las llantas del vehículo y las autoridades no le encontraron ninguna identificación en sus bolsillos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital regional, en tanto continúan las investigaciones para identificar al fallecido y localizar al conductor homicida.