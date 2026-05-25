Agentes de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC) neutralizaron y capturaron anoche a dos presuntos integrantes de la Mara 18 cuando ejecutaban un brutal crimen contra una persona dentro de una casa abandonada en el sector conocido como Lomas de Santa Fe, en la zona 18 de Ciudad de Guatemala.

Capturan e incautan arma a dos miembros de la Mara 18 en Guatemala

Los uniformados se movilizaron rápido al lugar tras recibir una alerta que avisaba sobre movimientos sospechosos. Al ingresar a la fuerza a la vivienda abandonada, los oficiales sorprendieron in fraganti a los delincuentes y les decomisaron de inmediato una pistola y un arma blanca.

Entre los detenidos por este espeluznante hecho se encuentra un adulto y un menor de edad, quienes pretendían ocultar su crimen en la oscuridad del sector.

La institución del orden no informó la identidad de la víctima del ataque ni precisó la hora exacta en la que iniciaron las agresiones dentro del inmueble. Los dos detenidos pasaron bajo estricta custodia policial a las celdas judiciales del sector correspondientes a su edad.

Próximamente se espera que los peritos forenses confirmen a la ciudadanía la identidad de la persona fallecida tras realizar las pruebas técnicas en la morgue.