Jornada de ultrasonidos lleva salud y esperanza a cientos de familias en Carazo

Con alegría y esperanza, cientos de pacientes provenientes de distintas comunidades llegaron este sábado al Hospital San José, en el municipio de Diriamba, en Carazo para participar en una gran jornada de ultrasonidos impulsada para seguir garantizando el acceso gratuito y digno a la salud.

El director del centro asistencial, Leonel Rosales, informó que durante la jornada se realizan estudios abdominales, pélvicos, de mama y de cuello, gracias al trabajo de 10 médicos especialistas comprometidos con la restitución del derecho a la salud de las familias nicaragüenses.

Para atender la alta demanda, fueron instaladas cuatro clínicas móviles totalmente equipadas, permitiendo brindar una atención ágil, moderna y de calidad a los pacientes que acudieron desde tempranas horas en busca de diagnóstico y atención médica especializada.

La meta de esta jornada fue atender a 500 personas, reafirmando el compromiso del Ministerio de Salud de continuar acercando servicios médicos gratuitos y especializados a todos los rincones del país.