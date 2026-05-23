Modernización del transporte terrestre en el Caribe Sur impulsa el desarrollo regional y la seguridad de los usuarios

El desarrollo de la infraestructura vial y la conectividad en el Caribe Sur de Nicaragua avanza con pasos firmes. La modernización del transporte terrestre intermunicipal y departamental se consolida como un pilar clave para el dinamismo económico, el turismo y el bienestar de las familias de la región, garantizando traslados más rápidos, cómodos y seguros.

Además, estas mejoras facilitan el acceso a servicios básicos, reducen costos logísticos para emprendedores locales y fomentan nuevas oportunidades de inversión y empleo, contribuyendo al progreso de la región.

​Jeaneth Jarquín, delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), detalló el estado actual y el alcance de las operaciones en la principal terminal de la ciudad: «La terminal de buses Horacio Hodsong en Bluefields atiende 34 unidades, de las cuales operan dos rutas: Bluefields – Managua en calidad de expreso y la otra Bluefields – Nueva Guinea en calidad ordinaria. En la modalidad expresa atendemos 16 unidades, todas modernas, marca Yutong, con buenas condiciones y con capacidad de 49 pasajeros cada unidad».

Este esfuerzo por transformar el servicio público no se detiene en las rutas exprés. Las proyecciones institucionales apuntan a una renovación total a corto plazo. «En el corredor ordinario atendemos 18 unidades, también en óptimas condiciones, y en lo que va del año se espera modernizar todas las unidades, de tal manera que ambos corredores cuenten con flotas nuevas», aseguró la delegada Jarquín.

Además, destacó que en el transporte estrictamente intermunicipal se cuenta con cinco unidades de la misma marca Yutong, garantizando condiciones óptimas para el traslado de la población y cubriendo alrededor de 15 comunidades rurales.