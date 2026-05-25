Tu Nueva Radio YA conmemora 6 años del paso a la inmortalidad del insigne artista Otto de La Rocha

Con profundo cariño, respeto y una admiración inquebrantable, el pueblo nicaragüense y la gran familia de Tu Nueva Radio Ya rindieron homenaje este lunes a la memoria de don Otto Benjamín de la Rocha López, al cumplirse seis años de su tránsito a otro plano de vida.

Otto de la Rocha

A seis años de su partida física, ocurrida en el año 2020, la voz, el humor, las composiciones y el inmenso amor por su patria de quien fuera bautizado como «El Artista del Pueblo», continúan vigentes como una referencia imprescindible de la identidad cultural y el orgullo nacional.

Nacido en Jinotega el 23 de agosto de 1933, don Otto descubrió su vocación artística luego de trasladarse en 1947 a Managua, donde obtuvo el primer lugar en un programa de aficionados en la emisora La Voz de la Victoria.

Aquel triunfo marcó el inicio de una majestuosa y polifacética trayectoria que lo consagró como compositor, arreglista, actor, guionista, poeta, humorista y un agudo estudioso de la idiosincrasia campesina.

En sus inicios, compartió escenarios con grandes leyendas de la música nacional como Camilo Zapata, Jorge Isaac Carballo, Erwing Krügger y Víctor M. Leiva, quienes lo inspiraron a componer piezas dedicadas a las raíces típicas de Nicaragua.

A sugerencia del maestro Camilo Zapata en 1961, don Otto dio vida a su primer gran personaje, el Indio Filomeno.

A partir de allí, creó un universo de figuras entrañables que se instalaron de forma permanente en el imaginario popular, tales como “La Chepona”, “Filito”, “El Turco Mustafá”, “El Che Guarusa” y el inigualable “Aniceto Prieto”, caracterizado por su picardía, astucia y un lenguaje cargado de un particular doble sentido nicaragüense.

Su legado radiofónico se mantiene vivo diariamente a través del emblemático programa “La Palomita Mensajera” en Tu Nueva Radio Ya, donde combinaba el servicio social con su inconfundible algarabía y las infaltables canciones «arranca monte».

Aunque su formación fue autodidacta y dedicó dos décadas de su vida al sector comercio, a partir de 1997 se entregó por completo a la labor artística, recibiendo la prestigiosa Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío en reconocimiento a su inestimable aporte a la nación.

Hoy, considerado un verdadero tesoro humano de la cultura nicaragüense, don Otto de la Rocha sigue viviendo en los corazones de múltiples generaciones que recuerdan con una sonrisa sus legendarias frases como “¡Clase Chunche!”, “¡Clase paloma!” y su célebre consejo: “Estudien, estudien, porque el que no estudia, ni a relinchar aprende”. ¡Hasta siempre, don Otto de La Rocha!.

