Adolescente pierde la vida al impactar contra autobús en Mulukukú

El adolescente José Leopoldo Martínez Castellón, de 16 años, falleció anoche al impactar en la parte trasera de un bus en el kilómetro 265, sector conocido como Wiwas, comarca Santa Rita, municipio de Mulukukú, Caribe Norte.

Mulukukú: Adolescente de 16 años muere tras chocar contra bus

Martínez Castellón conducía en estado de ebriedad, sin portar su casco de protección y sin tener licencia, la motocicleta marca Suzuki, color negro, placa TM 4135 cuando perdió el control e impactó en la unidad de transporte.

El autobús marca Blue Bird, color azul, placa TM 2000 era manejado sobrio por Néstor Esaú Herrera Mayorga, de 41 años, quien se desplazaba en el mismo sentido.

A causa del fuerte impacto, José Leopoldo Martínez murió al instante, en tanto un acompañante no identificado, resultó lesionado y fue llevado a un centro asistencial de la zona.