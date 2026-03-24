Nicaragua

Policía Nacional lista con 13 mil efectivos para garantizar la paz en temporada de Verano 2026

Por Arlen Hernandez
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La Policía Nacional garantizará en la Temporada Veraniega 2026, un ambiente de Paz, Tranquilidad y Seguridad, con el trabajo de 13 mil efectivos en las vacaciones familiares, recreativas y turísticas, y en las actividades comerciales, deportivas y tradicionales.

Policía Nacional en acción durante el verano 2026
Policía Nacional en acción durante el verano 2026

El Comisionado General Fernando Borge, de la Cojefatura de la Policía Nacional de Managua, destacó la presencia policial a nivel nacional, estarán desplegados para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de los delitos y los accidentes del tránsito.

Detalló que se aplicarán 50 mil pruebas de alcoholemia a conductores, en las carreteras se hará uso de radares para el control de velocidad, se verificará la documentación legal de los conductores y la inspección del estado técnico-mecánico de los vehículos.

También, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito, se efectuarán 6 mil inspecciones técnicas al transporte colectivo en el país, para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Se realizará vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, balnearios, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la población.

Durante este período la Policía Nacional garantizará: la atención para que las personas realicen sus trámites policiales, presencial en Unidades Policiales y en línea. Y la atención y respuesta oportuna a las llamadas de emergencia policial en la línea telefónica 118 de la Policía Nacional y
Ministerio del Interior.

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