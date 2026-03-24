Policía Nacional lista con 13 mil efectivos para garantizar la paz en temporada de Verano 2026

La Policía Nacional garantizará en la Temporada Veraniega 2026, un ambiente de Paz, Tranquilidad y Seguridad, con el trabajo de 13 mil efectivos en las vacaciones familiares, recreativas y turísticas, y en las actividades comerciales, deportivas y tradicionales.

Policía Nacional en acción durante el verano 2026

El Comisionado General Fernando Borge, de la Cojefatura de la Policía Nacional de Managua, destacó la presencia policial a nivel nacional, estarán desplegados para garantizar la seguridad ciudadana, la prevención de los delitos y los accidentes del tránsito.

Detalló que se aplicarán 50 mil pruebas de alcoholemia a conductores, en las carreteras se hará uso de radares para el control de velocidad, se verificará la documentación legal de los conductores y la inspección del estado técnico-mecánico de los vehículos.

También, con el propósito de prevenir accidentes de tránsito, se efectuarán 6 mil inspecciones técnicas al transporte colectivo en el país, para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Se realizará vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, balnearios, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la población.

Durante este período la Policía Nacional garantizará: la atención para que las personas realicen sus trámites policiales, presencial en Unidades Policiales y en línea. Y la atención y respuesta oportuna a las llamadas de emergencia policial en la línea telefónica 118 de la Policía Nacional y

Ministerio del Interior.

