Policía Nacional garantizará seguridad en más de 68 mil actividades este fin de semana

La Policía Nacional anunció un robusto plan de protección y vigilancia para este fin de semana, comprendido entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo.

En total, se brindará cobertura a 68,155 actividades en todo el territorio nacional, con el objetivo de asegurar que las familias nicaragüenses disfruten de un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad ciudadana.

Dentro de la agenda destacan 34,525 eventos culturales y recreativos, incluyendo las galas finales de «Reina de Verano 2026» en Granada y pasarelas de moda en León y Jinotepe.

Asimismo, Managua será sede del «Festival de la Familia» en el Estadio Soberanía con artistas internacionales, mientras que en los puertos turísticos del país se desarrollarán carnavales acuáticos, zumbatones y festivales de verano para los veraneantes.

En el ámbito deportivo, se brindará custodia a 28,211 encuentros, resaltando los juegos del Campeonato Germán Pomares Ordóñez en 15 estadios y competencias de automovilismo de un cuarto de milla en la capital.

De igual manera, se garantizará el orden en más de 1,400 ferias de la economía familiar, festivales gastronómicos de Cuaresma y eventos tradicionales como la feria HATOFER en Camoapa y las festividades patronales en municipios como San Rafael del Sur y Tipitapa.

El despliegue policial también cubrirá actividades religiosas, corridas de toros, hípicas y visitas de seguridad en el campo a productores.

Con este esfuerzo integral, las autoridades reafirman su compromiso de acompañar al pueblo nicaragüense en sus espacios de recreación, fe y dinamismo económico, asegurando un fin de semana lleno de alegría y armonía familiar.