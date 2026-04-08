Policía Nacional de Nicaragua participa en 21ª Conferencia Anual de Jefes de INTERPOL

La Policía Nacional de Nicaragua, representada por el Inspector General, Comisionado General Mauricio Lenin Soza Robelo, está participando en la 21ª Conferencia Anual de Jefes de Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de INTERPOL, que se realiza entre este miércoles 8 y el viernes 10 de abril de 2026, en Lyon, Francia.

Sr. Valdecy Urquiza, Secretario General de INTERPOL, en su Discurso en la 21va. Conferencia Anual de Jefes de INTERPOL

El encuentro reúne a representantes de 196 países miembros, con el propósito de fortalecer la cooperación policial internacional, el intercambio de información y la acción conjunta contra la delincuencia organizada transnacional.

Durante la conferencia, la delegación de Nicaragua participó en la Mesa Redonda de las Américas, contribuyendo en temas relacionados con la modernización de la mensajería policial, el fortalecimiento de bases de datos sobre personas desaparecidas, el cumplimiento de estándares de calidad de INTERPOL y la formación profesional policial.

Comisionado General Mauricio Soza Robelo

La Policía Nacional de Nicaragua transmitió su agradecimiento por la invitación y los saludos de nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana, reafirmando el compromiso de Nicaragua con la Estrategia Muro de Contención y los esfuerzos internacionales para la paz y la seguridad.

