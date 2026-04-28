Nicaragua sigue sin registrar casos confirmados de COVID

El Ministerio de Salud informó este martes que, en la semana comprendida del 21 al 28 de abril 2026, no se presentaron en Nicaragua casos de COVID confirmado.

La institución agregó que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 827 personas.

El MINSA enfatizó que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y señaló que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 582 nicaragüenses.

Para finalizar remarcó que “Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”.

