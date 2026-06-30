COVID en Nicaragua: 11 casos y cero muertes

El Ministerio de Salud informó que, en la semana comprendida entre el 23 y el 30 de junio, brindó atención y dio seguimiento responsable a once nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 3 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable a 16 mil 844 personas.

En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha, el MINSA ha logrado la recuperación de 16 mil 588 nicaragüenses y sigue trabajando en la prevención y atención de las personas en el nombre de Dios.

