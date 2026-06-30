Chinandega suma 200 iguanas a su reserva natural

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), en coordinación con el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, realizó la liberación de 200 iguanas verdes en la Reserva Natural Complejo Volcánico Chonco San Cristóbal Casitas, en el departamento de Chinandega.

MARENA libera 200 iguanas verdes en Reserva Natural Complejo Volcánico Chinandega

Esta jornada ambiental forma parte de las acciones estratégicas orientadas a la conservación, el manejo responsable de la fauna silvestre y el fortalecimiento directo de la rica biodiversidad del país.

Los ejemplares liberados proceden de un zoocriadero autorizado, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental que establece la reincorporación al medio natural del 10% de su producción anual para asegurar la preservación de las especies nativas.

La actividad contó con el protagonismo y participación de pobladores comunitarios de la zona, jóvenes del movimiento ambientalista y estudiantes de las Universidades Verdes, promoviendo valores de amor, cuido y respeto hacia la fauna y flora de Nicaragua.