Hospital Lenín Fonseca opera gratis a 200 en Managua

Especialistas del Hospital Antonio Lenin Fonseca llevan a cabo este martes una feria de cirugías urológicas con el objetivo de atender a 200 pacientes de Managua que presentan padecimientos en la vejiga, el uréter y la próstata.

Cirugías urológicas en el Hospital Antonio Lenín Fonseca

Durante la jornada de salud, se programó la realización de 50 cirugías especializadas y la atención de 150 consultas urológicas, permitiendo un diagnóstico y tratamiento oportuno de estas afectaciones.

Bajo la guía de los co-presidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, el Ministerio de Salud continúa fortaleciendo el Modelo de Salud Familiar y Comunitario en el país.

Con estas acciones directas, el Gobierno de Nicaragua garantiza una atención médica completamente gratuita, oportuna, con calidez y de alta calidad para el bienestar de las familias nicaragüenses.