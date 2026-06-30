China capacita a 25 funcionarios nicaragüenses para impulsar turismo

Este lunes concluyó satisfactoriamente el «Seminario sobre Desarrollo de la Industria del Turismo Cultural para Nicaragua», impartido por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhangzhou, en la provincia de Fujian, República Popular China.

Culmina seminario sobre Desarrollo del Turismo Cultural impartido por China a Nicaragua

El programa de capacitación especializada, organizado por el Ministerio de Comercio del país asiático, fue completado con éxito por un total de 25 funcionarios y servidores públicos de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, y el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).

Durante el seminario, los participantes fortalecieron sus conocimientos en temas clave como el desarrollo de recursos turísticos, la protección del patrimonio cultural, la estandarización de servicios y el marketing digital aplicado al sector.

En la ceremonia de clausura, las autoridades del Partido y del Gobierno Provincial de Fujian felicitaron a la delegación nicaragüense.

Por su parte, el compañero Humberto González, Secretario de Economía Creativa y Naranja, transmitió los saludos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo al Presidente Xi Jinping, al Partido Comunista de China y a las autoridades académicas, agradeciendo el valioso respaldo en nombre de Nicaragua.

Este importante encuentro académico se enmarca en las celebraciones por el 5to Aniversario del Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Nicaragua y China, consolidándose como un punto de partida estratégico para el intercambio y la capacitación turística bilateral.