Nicaragua asiste a presentación oficial de nueva Directora General de la ONU, en Viena

La Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas asistió este miércoles a la ceremonia de presentación de la Sra. Mónica Juma, quien asume como Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Nicaragua en ONU: Mónica Juma asume jefatura en Viena

El evento reunió a las misiones diplomáticas acreditadas, estableciendo un espacio de diálogo inicial con la alta funcionaria.

Durante su discurso, la Sra. Juma manifestó sentirse honrada de liderar ambas oficinas en un momento decisivo para el multilateralismo.

También expresó su compromiso de aportar su vasta experiencia en diplomacia y seguridad para enfrentar desafíos globales como el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, con el fin de impulsar un mundo más seguro y justo.

La diplomática keniana asumió formalmente sus funciones el pasado 11 de mayo, tras ser nombrada por el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Previo a este cargo internacional, Juma se destacó como Asesora de Seguridad Nacional del Presidente de Kenia y Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional de su país entre los años 2022 y 2026.

La delegación de Nicaragua estuvo encabezada por la compañera Sabra Murillo Centeno, Embajadora y Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Austria, acompañada por el Ministro Consejero, Francisco Somarriba.

Con esta participación, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reafirma su presencia en los espacios de coordinación del Sistema de las Naciones Unidas.

