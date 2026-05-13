Conductor resulta lesionado tras vuelco de camioneta en carretera a San Rafael del Norte

El ciudadano Jefri Alexander Mendoza Mairena resultó lesionado la mañana de este miércoles al volcarse con la camioneta placas ES 33788 en la carretera que conecta la ciudad de Jinotega con San Rafael del Norte.

Según informes preliminares, Mendoza Mairena perdió el control de su vehículo mientras realizaba una presunta maniobra de aventajamiento a dos unidades de transporte colectivo que circulaban por la zona.

En el incidente también se vieron involucrados dos autobuses: uno con placa ES 13909, manejado por Adrián de Jesús Valenzuela, y otro con placa ES 033, bajo la conducción de Mauricio Antonio Molina Vega.

Afortunadamente, pese al impacto y el vuelco del vehículo liviano, las lesiones del conductor de la camioneta no fueron de gravedad, reportándose principalmente daños en la camioneta.