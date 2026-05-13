Lanzan VII Edición de Oratoria y Expresión Corporal «Sandino Más Allá»

En la sede la Universidad Central de Nicaragua (UCN), el Ministerio de la Juventud junto a miembros de la Juventud Sandinista y autoridades académicas, hicieron el lanzamiento de la VII Edición de la Certificación de Oratoria y Expresión Corporal «Sandino Siempre Más Allá», en la participarán los estudiantes de las universidades del Pueblo Presidente.

Oratoria en UCN: Del discurso al dominio de las emociones

Oscar Manuel Gómez Jiménez, rectora de la UCN, destacó que esta capacitación que durará una seis semanas, habilita en los estudiantes en su día a dia, de mayor capacidad de manejo de emociones, de expresión, para afianzar una cultura de paz y socialización.

«Este aprendizaje le servirá a los estudiantes que deseen recibirlo, tanto en su vida personal y profesional», expresó Jiménez.

