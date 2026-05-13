Esteliano fallece por supuesto infarto en California, Estados Unidos

El nicaragüense Samuel Ramírez Videa, originario del municipio de Pueblo Nuevo, Estelí, falleció el martes 28 de abril en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos.

El nicaragüense Samuel Ramírez Videa

De acuerdo con información preliminar brindada por sus allegados, la causa del deceso fue presuntamente un infarto.

Samuel era originario de la comunidad Los Horcones, donde su partida ha dejado en la orfandad a un niño y una niña.

Actualmente, la familia de Ramírez Videa se encuentra realizando los trámites legales y logísticos para la repatriación de sus restos a Nicaragua para brindarle cristiana sepultura en su tierra natal.

