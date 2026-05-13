Trabajador del MINSA fallece por potente infarto en Bluefields

El trabajador del Ministerio de Salud Álvaro Miranda, de unos 40 años, falleció en la Clínica Médica Provisional de la ciudad de Bluefields, tras expresar que sentía malestares en el pecho.

Álvaro Miranda

Cazadores de noticias informaron que Miranda se encontraba en su centro de trabajo, en el muelle del MINSA en el barrio Pointen en Bluefields, cuando llamó a un taxista para que lo llevara a un centro asistencial.

El conductor se dirigió de inmediato a buscarlo para llevarlo a la clínica médica previsional a donde llegó supuestamente aún con vida, sin embargo, minutos después fue declarado sin signos vitales, a causa de un paro cardiaco.

Álvaro Miranda habitaba en el barrio Ricardo Morales, de Bluefields, era conocido cariñosamente como «Papo» y laboraba para el MINSA en Bluefields, como responsable de los medios de transporte acuático del SILAIS, y del despacho de combustible a los medios del MINSA.

