Hombre de 73 años perece al caer con todo y moto en un barranco en Estelí

De forma inmediata falleció la tarde de este miércoles el señor Jerónimo Antonio Sobalvarro Toruño, de 73 años, al accidentarse en moto en una calle de Villa Cuba, en la ciudad de Estelí.

Muere motociclista Estelí: Falla mecánica provoca tragedia

Cazadores de noticias informaron que don Jerónimo tenía su moto guardada en la casa de su amigo José Talavera Blandón y luego de inflarle las llantas que estaban bajas, procedió a sacarla del garaje.

Testigos dijeron que en cuanto una niña le abrió la puerta a don Jerónimo, la moto se le aceleró, los frenos le fallaron y al perder el control fue a caer a un pequeño barranco a orillas de la carretera.

Al sitio del accidente se presentaron miembros de la Cruz Blanca quienes tras revisar el cuerpo confirmaron que ya no presentaba los signos vitales.

También llegaron al sitio agentes de la Policía de Tránsito para investigar las causas precisas del accidente que cobró la vida del adulto mayor.

