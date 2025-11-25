MTI entregará 20 kilómetros del segundo tramo de la carretera Wanawana – San Pedro del Norte

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), realizará este viernes 28 de noviembre la entrega del segundo tramo de la carretera que conecta Wanawana con San Pedro del Norte, en el municipio de Paiwas, Caribe Sur.

Esta nueva vía terrestre, que abarca 20 kilómetros, beneficiará directamente a 72,512 habitantes de la subregión.

La obra es fundamental para facilitar la vinculación de la Costa Caribe Sur con el resto del país, potenciando el desarrollo económico local.

La carretera estimulará el comercio y aumentará la eficiencia del transporte de bienes y servicios entre los municipios de Paiwas, La Cruz de Río Grande, Mulukukú y Río Blanco, mejorando significativamente la calidad de vida de las familias de esta zona.