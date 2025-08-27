MARENA descubre murciélago con patas peludas en el Cerro Negro

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un monitoreo nocturno de la biodiversidad en la Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas-El Hoyo.

El objetivo de la actividad fue recolectar información sobre las especies silvestres que se activan durante la noche, para fortalecer las estrategias de conservación de los ecosistemas naturales.

Como resultado del monitoreo, los guarda-parques identificaron cinco especies de murciélagos, destacando el primer registro de un vampiro patas peludas dentro de la reserva.

Este hallazgo se logró mediante la instalación de redes de niebla. Adicionalmente, las cámaras trampa instaladas en la zona capturaron imágenes de 10 especies de animales, entre ellas venados, pizotes, ocelotes y coyotes, todos ellos dispersores de semillas claves para el bosque.

La jornada de monitoreo forma parte de las más de 30 actividades de vigilancia ambiental que el MARENA ha realizado en la reserva en lo que va del año.



