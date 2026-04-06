Campaña Nacional de Vacunación contra 18 enfermedades
La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo anunció este lunes el lanzamiento de la Campaña Nacional de vacunación a realizarse del 7 al 30 de abril.
En esta campaña se administrarán vacunas contra 18 enfermedades: tos ferina, sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla, Covid 19, neumonía, parotiditis o topa, diarrea grave por rotavirus, hepatitis B, meningitis bacteriana, difteria y tétano.
La Compañera agregó que también se suministrarán vitamina A, para los niños y niñas, y desparasitantes.
El lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación se hará simultáneamente en todas las cabeceras departamentales del país.