Cadetes de la Policía Nacional se gradúan en acto dedicado a Leonel Rugama y a Héroes de San José de las Mulas

El Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo Zambrana, Copresidentes de la República de Nicaragua, presiden este jueves 15 de enero desde el Centro de Convenciones Olof Palme, la XXVIII Graduación de Cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales “Leonel Rugama” de la Policía Nacional.

La graduación de los 39 nuevos cadetes, está dedicada al Poeta Guerrillero, Leonel Rugana y a los Héroes de San José de la Mulas.

También presiden esta graduación, el Primer Comisionado General Francisco Díaz Madriz y Comisionado General Juan Victoriano Ruiz, jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua; Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; Coronel General Bayardo Ramón Rodríguez, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua; Coronel General Marvin Elías Corrales, Inspector General del Ejército de Nicaragua; compañera María Amelia Coronel Kinloch, Ministra del Interior; Comisionado General Luis Cañas, Viceministro del Interior; Comisionado César Leiva Bustos, rector de la Universidad de Ciencias Policiales “Leonel Rugama”.

Acompañan los miembros de la Jefatura Nacional de la Policía Nacional, compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua; miembros del Gabinete del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional; miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, jefas y jefes de Policías de las cojefaturas, especialidades nacionales y órganos de apoyo; miembros del Consejo Nacional del Ministerio del Interior, miembros del Consejo Nacional de Rectores de Universidades, agregados y agregadas militares y policiales acreditados en el país; oficiales graduandos, claustro docentes de la Universidad de Ciencias Policiales “Leonel Rugama” y familiares.

En el acto, la inspectora Gabriela Isabel Dávila Ríos, primer expediente, dio las palabras de agradecimiento en representación de las y los oficiales graduados.

«Buenas noches, compañeros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Compañera Rosario Murillo Zambrana, compañeros de la jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior; compañeros y compañeras invitados, familiares de los graduados. En este día especial me honra dirigir estas palabras en representación de mis compañeras y compañeros de la XXVIII Graduación de Cadetes, como expresión de nuestro compromiso y sincero agradecimiento al haber concluido con este valioso proceso de formación académica y profesional», expresó Dávila.

Añadió que «la vigésimo octava graduación de cadetes agradece al Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Copresidentes de la República de Nicaragua y Jefatura Suprema de la Policía Nacional, por su respaldo permanente en nuestra formación y fortalecimiento a la Policía Nacional».

«Su liderazgo y compromiso con la paz y la seguridad han sido fundamentales para formar policías comprometidos con los principios y valores sandinistas. Los graduados de la vigésimo octava promoción juramos solemnemente ser leales y obedientes a la Patria y a nuestra Jefatura Suprema», continuó.

Concluyó expresando: «¡Viva el ejemplo inmortal de Leonel Rugama y de los Héroes de San José de las Mulas!».

En la intervención del Primer Comisionado General Francisco Javier Díaz Madriz, Jefe de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, saludó a los «compañeros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega Saavedra y compañera Rosario Murillo Zambrana, hermanos de la jefatura del Ejército de Nicaragua y del Ministerio del Interior, hermanos y hermanas invitados, familia de los graduandos, agradecemos su presencia en esta vigésimo octava graduación de cadetes, correspondiente al año lectivo 2025, dedicada al legado del Poeta y Militante Sandinista, Leonel Rugama y a los Héroes de San José de las Mulas , símbolo del compromiso y la entrega de la juventud nicaragüense con la Revolución Popular Sandinista».

«Hoy rendimos homenaje a Leonel Rugama, joven poeta y combatiente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien ofrendó su vida el 15 de enero de 1970, a los 21 años de edad, dejando como herencia su ejemplo de dignidad y firmeza revolucionaria», continuó.