Enjuician a cuatro miembros de banda delictiva implicada en robo y venta de motocicletas

En los juzgados de la capital dio inicio el proceso penal en contra de cuatro sujetos señalados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de la agrupación delictiva «Árbitro», dedicada al crimen organizado y al tráfico ilícito de vehículos mediante estafas en redes sociales.

Los procesados en esta causa judicial son Danilo José Aráuz Ortiz, Escarleth Karolina Roque Castellón, Jahan Gabriel Córdoba Bermúdez y Eliezer David Peña.

Según la acusación formal, el modus operandi de la banda consistió en rastrear y contactar a propietarios de motocicletas a través de la plataforma Marketplace de Facebook durante el año 2025, solicitando el alquiler de los medios de transporte bajo falsas promesas de contratos temporales.

La Fiscalía detalló que, una vez que los investigados tenían los vehículos en su poder y vencía el tiempo de arrendamiento estipulado, procedían a bloquear a los afectados de todas las redes y vías telefónicas para cortar la comunicación.

Posteriormente, las motocicletas eran trasladadas y comercializadas de forma ilícita en una red de distribución que abarcaba los departamentos de Managua, Masaya, Estelí, Carazo y Matagalpa, afectando el patrimonio de múltiples familias nicaragüenses.

