Programa juicio contra conductor acusado de homicidio imprudente contra Editor de Audio

La jueza Ana María Vado, del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, remitió a juicio oral y público a Silvio Inocencio Torrez Padilla, de 69 años por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del editor audio visual Alfonso Rubén Díaz González, de 44 años.

Silvio Inocencio Torrez Padilla

La autoridad judicial fijó de manera definitiva la fecha del inicio del juicio para el próximo 2 de julio, tras admitir los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.

El suceso ocurrió en la comarca Cedro Galán, a la altura del kilómetro 12.5 de la carretera Vieja a León, en Managua.

Entre las pruebas admitidas para la audiencia judicial se encuentran informes detallados de la Policía Nacional sobre la dinámica del accidente, un video que capta el momento exacto del hecho y la declaración testimonial de Verónica Elizabeth Díaz González, hermana del fallecido.

Durante la audiencia, la defensa técnica del procesado solicitó rechazar las pruebas de la Fiscalía y sustituir la prisión preventiva por medidas alternas, argumentando problemas de salud y la avanzada edad del acusado.

No obstante, la judicial rechazó la petición y ordenó mantener a Torrez Padilla bajo la medida cautelar de prisión preventiva, supeditando cualquier cambio a un dictamen oficial del Instituto de Medicina Legal que valore su condición física.