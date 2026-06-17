Inicia juicio contra 3 sujetos que intentaron acabar con ciudadano en el barrio Las Torres

Este miércoles arrancó el proceso judicial en los juzgados de Managua contra los sujetos Víctor Alfonso Amaya Oporta, Ceferino José Luna Ordóñez y Dany José Martínez, acusados de herir de gravedad con un arma blanca a un ciudadano en el Distrito Cuatro de la capital.

Víctor Alfonso Amaya Oporta, Ceferino José Luna Ordóñez y Dany José Martínez

De acuerdo con la acusación formal presentada por el Ministerio Público, el suceso tuvo lugar el pasado 3 de mayo, cuando los tres implicados se presentaron armados a la vivienda de la víctima, identificada como José González Bravo.

Posteriormente, lo interceptaron y rodearon en la vía pública, momento en el que Amaya Oporta presuntamente le propinó varios machetazos, causándole una fractura expuesta en su antebrazo izquierdo.

El encargado de evaluar las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por la Fiscalía durante las audiencias será el juez Jean Carlos Fernández, quien posteriormente dictará el fallo correspondiente y determinará la responsabilidad penal de los tres procesados.

