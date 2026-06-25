Solicitan 6 años de prisión para asaltantes de Villa El Carmen

Una pena de seis años de prisión fue la solicitud realizada por el Ministerio Público en los juzgados de Managua en contra de los delincuentes Florentino Aquileo Corea Araica y Yasser Uziel Navarro, tras admitir haber perpetrado un violento asalto con machete en mano contra una pareja de motociclistas en las cercanías de Villa El Carmen, en Managua.

Acusados Florentino Aquileo Corea Araica y Yasser Uziel Navarro por asalto en km 40 de Montelimar

El hecho delictivo ocurrió en el kilómetro 40 de la carretera a Montelimar, cuando las víctimas, Jordee Ernesto Espinoza Rojas y la adolescente de iniciales M.A.M., detuvieron la marcha en su motocicleta para abrir una propiedad.

En ese momento, los ahora convictos salieron de un predio montoso y, de manera temeraria, los amenazaron y golpearon con un machete para obligarlos a ponerse las manos en la nuca y tirarse al suelo.

Bajo agresiones físicas y amenazas de muerte, los delincuentes despojaron a los afectados de un teléfono Xiaomi valorado en 385 dólares, un iPhone 11 de 300 dólares, un par de zapatos marca Champion valorados en 1,200 córdobas, y la motocicleta en la que se movilizaban, utilizándola para huir de la escena.

Durante la audiencia, ambos procesados optaron por admitir los hechos imputados de forma voluntaria.

Ante la contundencia de la aceptación de culpabilidad, la representación del Ministerio Público pidió la pena de seis años de cárcel, mientras que los abogados defensores de Corea Araica y Navarro solicitaron al judicial penas mínimas de entre cuatro y cinco años.

La autoridad judicial competente dará a conocer los años de condena definitivos en la próxima audiencia de lectura de sentencia.