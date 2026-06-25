Arranca juicio contra sujetos que atacaron mortalmente a joven frente a disco en Estelí

Bajo una demanda de justicia por parte de familiares y amigos de la víctima, en los juzgados de Estelí se abrió esta mañana, la etapa de juicio oral y público en contra de tres sujetos señalados por su presunta implicación directa en la muerte del joven Manuel Salvador Laguna Vázquez, de 26 años.

Manuel Salvador Laguna Vázquez, de 26 años

Los acusados en este proceso penal son Francisco Javier Puerto López, Marlon Leonel Talavera Huete y David Israel Mendoza Urey.

La relación de hechos formulada por la Fiscalía vincula a los tres procesados con una agresión física perpetrada la madrugada del pasado 17 de mayo en la vía pública, específicamente en las afueras de la discoteca Zouk, situada frente a las instalaciones de Casa Pellas en la ciudad de Estelí.

Tras los golpes recibidos, el afectado perdió la vida, lo que desencadenó un proceso investigativo por parte de los órganos policiales locales.

Mientras en la sala de audiencias se evacuaban las primeras pruebas testificales y periciales, en los exteriores del Complejo Judicial de Estelí se concentró un grupo de allegados al joven Laguna Vásquez.

Con pancartas y consignas en mano, los manifestantes exigieron que la tipificación del delito sea elevada a la categoría de asesinato, demandando la pena máxima para los tres implicados en este suceso que mantiene conmovida a la comunidad esteliana.

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