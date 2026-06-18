Motociclista enfrentará proceso judicial tras causar daños en tramo en construcción en Jinotega

El ciudadano José David Blandón López enfrentará un proceso legal ante las autoridades competentes, luego de irrumpir de manera irresponsable en una zona donde se ejecutan obras de mejoramiento vial en la ciudad de Jinotega.

Jinotega: Motociclista irrumpe obra y va a juicio

El motociclista será procesado por los presuntos delitos de daño a la infraestructura pública, desacato a la autoridad e intento de fuga.

De acuerdo con un informe, el incidente ocurrió cuando el señalado ingresó con su motocicleta a un perímetro restringido, precisamente en el sector que comprende desde La Punta de Plancha hacia los semáforos del Colegio La Salle.

En ese momento, las cuadrillas acababan de colocar concreto hidráulico, por lo que el paso del vehículo provocó afectaciones considerables en parte del avance de la obra.

Ante esta situación, las autoridades correspondientes reiteraron que el tránsito vehicular en este tramo continúa completamente prohibido mientras se desarrollan las labores de infraestructura.

Asimismo, hicieron un llamado enérgico a la población y a los conductores a respetar de forma estricta las señales viales, las áreas debidamente restringidas y el esfuerzo de los operarios que trabajan largas jornadas con el objetivo de mejorar las calles de la ciudad.