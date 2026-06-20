Programan para el primero de julio continuación de juicio por crimen de apreciado deportista en Estelí

El viernes inició el juicio oral y público en contra de José Francisco Gómez Mejía, quien fue acusado por el brutal homicidio del joven deportista y agricultor Edgar Antonio Flores Blandón.

El crimen ocurrió la mañana del pasado viernes 15 de mayo en la comunidad El Dorado, ubicada al norte de la ciudad de Estelí.

Durante la primera audiencia, el Ministerio Público y el acusador particular, Harold Ramírez, solicitaron al juez Erick Antonio Laguna Averruz un fallo de culpabilidad.

Ambas instancias alegaron que el delito debe ser tipificado como asesinato y no como homicidio, argumentando que el imputado actuó con saña y alevosía al propinarle a la víctima múltiples golpes, fracturas con piedras y heridas de machete que le provocaron la muerte tras pasar varias horas expuesto al sol.

En esta sesión de apertura, la Fiscalía presentó a sus primeros cuatro testigos, entre ellos familiares de la víctima, del acusado y un miembro de la especialidad de la técnica canina de la Policía Nacional.

Mientras la audiencia se desarrollaba a puertas cerradas, familiares de Flores Blandón se plantaron con pancartas en las afueras del complejo judicial de Estelí para exigir la pena máxima.

Los parientes denunciaron que el crimen fue planificado y premeditado, señalando que el joven ya había recibido amenazas de muerte previas, incluyendo la madrugada del día del ataque.

Tras la comparecencia de los primeros testigos el juez del Juzgado de Distrito Penal de Juicios suspendió reprogramó la continuación del juicio para el próximo 1 de julio.