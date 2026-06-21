Degenerado pasará 4 años preso por tocarle las pompis a joven granadina

A 4 años de cárcel fue condenado Bayardo Pérez García, de 32 años, por manosear a una joven de 21 años, en la Calle Consulado, de Granada.

La acusación detalla que Pérez García se abalanzó sobre la joven y le tocó las “pompis”.

Tras ser declarado culpable, Bayardo Pérez García purgará condena en el Sistema Penitenciario de Granada, por degenerado.

Siempre en Granada, gentes del orden público capturaron a José Ruiz Canda, de 45 años, quien estaba circulado por una serie de robos en distintas modalidades.

Una de sus víctimas recientes es doña Socorro Gómez Jaime, de 58 años, a quien el amigo de lo ajeno le robó dos peroles valorados en 7 mil córdobas.

El hecho ocurrió en el barrio Pancasán, en La Gran Sultana, mientras doña “Coquito”, dormía plácidamente en la madrugada.