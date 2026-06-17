Piden 22 años para sujeto que ultimó a hombre en San Juan del Sur

Elying Joel Parrales Martínez, de 24 años, se encuentra a la espera de su sentencia de cuantos años debe pasar en la cárcel por la muerte del señor Felipe Antonio Avendaño, de 59 años de edad.

La víctima Felipe Antonio Avendaño

El crimen ocurrió el pasado 26 de mayo en un callejón de la comarca Las Marías, del municipio de San Juan del Sur, cuando Elying Parrales y Felipe Avendaño cuando tomaban licor en compañía de una joven y por circunstancias desconocidas.

En medio del bochinche Parrales sacó un machete y le propinó varios filazos a Avendaño que le provocaron la muerte al siguiente día en el hospital Gaspar García Laviana de la ciudad de Rivas.

Parrales Martínez, aceptó la culpabilidad del crimen ante el juez de Distrito Penal de Audiencia de Rivas Félix Antonio Carrasco, y en debate de pena la fiscalía solicitó que se sentenciado a 22 años de prisión lo que será determinado en los próximos días por el judicial.

