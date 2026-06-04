Admiten acusación contra sujetos acusados por homicidio y robo en Ocotal

En los juzgados de Ocotal, Nueva Segovia, fue admitida la acusación presentada por el Ministerio Público contra Janier Josué López Talavera, de 22 años, y dos adolescentes de 17 años de iniciales W.F.F.L. y C.D.M.M., señalados por el homicidio en perjuicio de Aarón Isaac Dávila Gómez.

Jueza admite acusación por crimen brutal en Ocotal

Asimismo, los acusados enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa y robo con violencia e intimidación en perjuicio de Alexander Uriel Rodríguez Gómez.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 23 de mayo en el barrio Roberto Gómez, a donde los tres sujetos llegaron en una motocicleta y, por rencillas personales, atacaron con un arma blanca a Dávila Gómez, causándole la muerte, y lesionaron a Rodríguez Gómez.

Los imputados fueron capturados por la Policía Nacional la tarde del 24 de mayo en el barrio Yelba María Antúnez, ocupándoseles la motocicleta y el arma presuntamente utilizada en el crimen.

La jueza Marbely del Carmen Blandón Alfaro ordenó la continuidad del proceso judicial tras la denuncia de la Fiscalía y programó la audiencia inicial para el próximo miércoles 10 de junio en los juzgados de Ocotal, manteniendo a los detenidos a la orden de las autoridades competentes.

