Admiten acusación contra sujetos acusados por homicidio y robo en Ocotal

Por Jonathan Morales
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En los juzgados de Ocotal, Nueva Segovia, fue admitida la acusación presentada por el Ministerio Público contra Janier Josué López Talavera, de 22 años, y dos adolescentes de 17 años de iniciales W.F.F.L. y C.D.M.M., señalados por el homicidio en perjuicio de Aarón Isaac Dávila Gómez.

Jueza admite acusación por crimen brutal en Ocotal
Jueza admite acusación por crimen brutal en Ocotal

Asimismo, los acusados enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa y robo con violencia e intimidación en perjuicio de Alexander Uriel Rodríguez Gómez.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron la noche del 23 de mayo en el barrio Roberto Gómez, a donde los tres sujetos llegaron en una motocicleta y, por rencillas personales, atacaron con un arma blanca a Dávila Gómez, causándole la muerte, y lesionaron a Rodríguez Gómez.

Los imputados fueron capturados por la Policía Nacional la tarde del 24 de mayo en el barrio Yelba María Antúnez, ocupándoseles la motocicleta y el arma presuntamente utilizada en el crimen.

La jueza Marbely del Carmen Blandón Alfaro ordenó la continuidad del proceso judicial tras la denuncia de la Fiscalía y programó la audiencia inicial para el próximo miércoles 10 de junio en los juzgados de Ocotal, manteniendo a los detenidos a la orden de las autoridades competentes.