Acusan a sujeto apodado «Divino Niño» por robo de computadora en Bello Horizonte

En el Juzgado Segundo de Juicio de Managua, a cargo de la doctora Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, fue acusado el sujeto Jorge Luis Jarquín Sánchez, de 39 años, y alias “Divino Niño”, por haber robado una computadora del interior de una vivienda.

Jorge Luis Jarquín Sánchez

Según la acusación del Ministerio Público los hechos ocurrieron a eso de las 2 con 40 minutos de la madrugada del pasado 30 de marzo, en el reparto Bello Horizonte de la capital.

De acuerdo con el expediente fiscal, el procesado ingresó con premeditación al inmueble propiedad de Kevin Javier Centeno Guillén.

La relación de los hechos detalla que Jarquín Sánchez escaló el muro perimetral de la propiedad, manipuló las líneas de alambre de púas de seguridad y logró entrar al inmueble por el área trasera.

Una vez en el interior de la casa, el sujeto se apoderó de una computadora laptop valorada en 480 dólares.

Pese a lograr tomar el equipo informático, el sujeto no pudo concretar su huida ya que fue sorprendido en flagrancia por el dueño de la vivienda, quien lo retuvo hasta entregarlo a la Policía.

En las próximas audiencias, la judicial valorará de forma integral las pruebas testimoniales, documentales y periciales presentadas por la fiscalía para determinar la responsabilidad penal del acusado y dictar la sentencia correspondiente conforme a las leyes de la República.

