Inicia proceso judicial por crimen de comerciante en terminal de buses de Rosita

​Este martes 16 de junio, la justicia comenzó a actuar tras el crimen ocurrido en la terminal de buses de Rosita, en el Triángulo Minero.

María Elba Rivera Montoya, de 59 años, fue presentada ante el Juzgado Penal de Siuna

​María Elba Rivera Montoya, de 59 años, compareció ante el Juzgado Penal de Audiencia de Siuna.

​A Rivera Montoya se le acusa de ser «cooperadora necesaria» en el homicidio de la vendedora Jazmina Oneyda Gonzáles Peralta, de 36 años.

​Durante la audiencia, el juez giró una orden de captura contra Jorling Lizeth Soza Rivera, hija de la procesada.

​A la joven se le señala como la autora directa del ataque mortal que cobró la vida de la comerciante.

​La familia de la víctima ha ofrecido una recompensa de 3 mil dólares por información que lleve a su paradero.

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​El fatal suceso se originó por una discusión relacionada con el espacio para la venta de comida en la terminal.

​La víctima perdió la vida tras recibir una puñalada en el cuello durante el altercado.

​El judicial programó la continuación del proceso para el próximo 29 de junio.