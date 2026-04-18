Ataque armado en un bar deja al menos ocho muertos en México

Ante estos hechos, la zona en Morelos continúa acordonada mientras familiares de las víctimas aguardan a las afueras del luga

En Morelos, ocho personas; siete hombres y una mujer, fueron asesinadas a balazos dentro del bar El Rincón de la Banda en Ayala, apenas horas después de su inauguración.

De acuerdo con las autoridades, los hechos habrían derivado de una confrontación armada entre dos personas que se encontraban en el establecimiento ubicado en el bulevar Emiliano Zapata, alrededor de las 4:30 horas.

Además, el lugar presuntamente operaba sin permiso, a pesar de la cruzada estatal para el cierre de bares clandestinos o irregulares, en la que teóricamente participan los ayuntamientos de la entidad.