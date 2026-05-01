Volcadura de autobús en Nayarit deja al menos 11 personas muertas y 31 lesionadas en México

El accidente se registró cuando un grupo de personas se dirigía al balneario El Manto; a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta, el conductor perdió el control del vehículo.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó una cifra preliminar de 11 personas fallecidas y al menos 16 lesionadas, tras la volcadura de una unidad ocurrida la mañana de este viernes 1 de mayo en el municipio de Amatlán de Cañas.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se registró cuando un grupo de personas se dirigía al balneario El Manto; sin embargo, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura.

El saldo inicial incluye seis personas que murieron en el sitio y cinco más en hospitales, donde algunas víctimas continúan recibiendo atención médica.

En este contexto, la dependencia estatal señaló que mantiene presencia en la zona a través de personal especializado. “Personal especializado ya se encuentra en el lugar de los hechos”, informó.

Detalló que participan elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, quienes llevan a cabo las diligencias correspondientes.