Adolescente nicaragüense reportada como desaparecida en Veracruz, México

La adolescente nicaragüense Gabriela Solanch Cabrera, de 16 años, fue reportada oficialmente como desaparecida en el estado de Veracruz, México, donde ya se cumplen cinco días desde que se perdió todo contacto con ella.

Gabriela Solanch Cabrera, de 16 años

Sus familiares y las autoridades correspondientes han activado los protocolos de búsqueda y apelan urgentemente a la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Debido a su condición de menor de edad, las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y sus allegados manifestaron su profunda preocupación y temor de que la integridad física de la joven se encuentre en una situación de alto riesgo, ya que pueda ser víctima de la comisión de algún delito en territorio mexicano.

A través de los boletines oficiales de búsqueda emitidos públicamente, se ha solicitado el apoyo de la población para aportar cualquier dato que facilite su localización.

«Solicitamos su colaboración para encontrar a la adolescente Gabriela Solanch Cabrera; cualquier información, contactar a las autoridades policiales más cercanas” expresa una nota de alerta.

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