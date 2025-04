Rod stewart lanzará “Ultimate hits”, la primera recopilación que abarca toda su carrera en solitario

El cantante británico Rod Stewart compartió detalles de un nuevo álbum recopilatorio en solitario, titulado «Ultimate Hits», que saldrá a través de Warner y va a ser la primera colección de éxitos que abarque toda su carrera en solitario.

El lanzamiento está previsto para el 27 de junio, pocos días antes de su presentación en Glastonbury, donde se espera que actúe ante 80.000 personas en el escenario Pyramid como parte del codiciado espacio del domingo por la tarde.

La noticia del disco coincide con las celebraciones del 80 cumpleaños de Stewart e incluirá algunos de los lanzamientos más importantes e icónicos de su extensa discografía.

Entre los temas se incluyen las emblemáticas canciones «Handbags and Gladrags», «Maggie May» y «You Wear It Well», y grandes éxitos posteriores como «Da Ya Think I’m Sexy?», «Hot Legs» y «Baby Jane».

Otros clásicos incluidos en la lista de canciones son las baladas «Sailing», ‘I Don’t Want to Talk About It’, «Rhythm of My Heart» y «For the First Time».

El disco contiene también canciones posteriores del cantante que un día lideró el Jeff Beck Group y Faces.

Entre ellas se encuentran «Ain’t Misbehavin» y «Almost Like Being in Love», ambas del álbum «Swing Fever» de 2024 con Jools Holland.

Va a estar disponible en diversas versiones: ediciones de lujo de 1 y 2 CDs, vinilos de coleccionista en varios colores, versiones con portadas alternativas exclusivas en tiendas y versiones de audio en casete y Blu-ray de edición limitada.