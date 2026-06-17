Vía Libre estrena su nuevo cover del tema “A tu lado” y prepara video oficial

La agrupación nicaragüense Vía Libre presentó su más reciente propuesta musical con el estreno del cover “A tu lado”, una canción que llega con el estilo y la esencia característica de la banda.



El tema original fue interpretado por el grupo nacional Materia Gris, una agrupación reconocida dentro de la escena musical nicaragüense, y ahora Vía Libre presenta una nueva versión para sus seguidores.



Con este lanzamiento, Vía Libre continúa apostando por rescatar canciones que han marcado la música nacional, adaptándolas a su propio sonido y manteniendo viva la conexión con el público.



La banda también anunció que en los próximos días realizará la grabación del video oficial de “A tu lado”, una producción audiovisual que acompañará este nuevo estreno musical.



Vía Libre sigue trabajando en nuevos proyectos para sus seguidores y fortaleciendo la escena artística nacional con sus interpretaciones.



Para contrataciones y presentaciones pueden comunicarse al número 8837-9020.