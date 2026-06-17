“Papá, No Crezcas Más”: el libro que rinde homenaje al amor y sacrificio de los padres



El escritor nicaragüense Emmanuel Rodríguez presentó su más reciente obra literaria titulada Papá, No Crezcas Más, un libro dedicado a honrar la figura paterna y que nace como un homenaje a su padre, un hombre originario de Estelí que durante décadas trabajó como vendedor ambulante para sacar adelante a su familia.



Durante una entrevista en Tu Nueva Radio Ya, Rodríguez compartió detalles de esta publicación, que llega en el marco del Día del Padre y que refleja una historia marcada por el amor, la gratitud y las enseñanzas recibidas de quien considera su mayor ejemplo de vida.



El autor, de 36 años, explicó que comenzó a escribir desde su etapa escolar y que esta obra surgió luego de que varias personas le comentaran que su padre era conocido por muchos debido a su trabajo vendiendo productos como arroz con leche, pío quinto, buñuelos, frescos y otros alimentos.



Rodríguez destacó que su padre fue una figura fundamental en su formación, incluso siendo su padre adoptivo, y aseguró que gran parte de los valores que posee provienen de las enseñanzas y sacrificios de ese hombre que, pese a enfrentar problemas de salud, trabajó incansablemente por su familia.



Papá, No Crezcas Más busca transmitir un mensaje sobre la importancia de valorar a los padres mientras están presentes y no esperar una despedida para expresar amor, admiración y agradecimiento.



El escritor también cuenta con otras obras como Siete maneras de ser tan humilde como yo, un libro que aborda el tema del orgullo humano, y Sastre de Desastre, una publicación con reflexiones espirituales sobre la redención y el perdón.



Durante la conversación también estuvo presente Carlitos Martínez Gallo, quien destacó el valor emocional de la obra y recordó que muchas veces las personas esperan perder a sus padres para expresarles cuánto significan en sus vidas.



El libro incluye un prólogo que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la relación entre padres e hijos, destacando que “hay deudas del alma que no se pueden pagar con dinero, sino con honor, memoria y gratitud”.



La obra ya está disponible a través del propio autor y tendrá distribución en distintos puntos de venta. Las personas interesadas pueden comunicarse con Emmanuel Rodríguez al número 8929-4804. El costo del libro es de 10 dólares.



Con esta publicación, Emmanuel Rodríguez busca que los lectores reconozcan el esfuerzo, las historias y las batallas silenciosas de aquellos padres que día a día entregan su vida por sus hijos.

