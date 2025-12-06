Triple colisión deja un muerto y dos lesionados en el km 41 de la carretera Norte, en Tipitapa

Un hombre identificado preliminarmente como Marlon Mendoza, de unos 48 años, falleció, y dos personas resultaron lesionadas en la colisión, entre un auto con placa extranjera, un camión y un taxi, ocurrida a las 3 con 15 minutos de la madrugada de hoy.

La tragedia ocurrió en la comunidad Quebrada Honda, kilómetro 41 de la carretera Norte, cerca de la rotonda San Jacinto, informaron a Tu Nueva Radio Ya conductores que pasaban por el lugar.

Los cazadores de noticias informaron que la persona fallecida iba conduciendo el vehículo Nissan color gris, con placa de Costa Rica RRM-339, por lo que se presume que era de nacionalidad costarricense.

Los lesionados son Saúl Isaac Artola Conde, de 40 años, quien sufrió policontusiones y Giovanny José Conde Núñez, de 36 años, quien resultó con fractura expuesta de fémur izquierdo y fractura de húmero derecho, por lo que fue trasladado del hospitalito Yolanda Mayorga al Manolo Morales.

Ambos son originarios del municipio de San Francisco Libre.

El accidente supuestamente ocurrió cuando debido a la velocidad y a su estado de ebriedad, Marlon Mendoza impactó contra el taxi placas M 04899 manejado por Santiago David Barrios Jarquín, de 40 años, quien fue a estrellarse contra un palo de jícaro.

Luego el carro del supuesto tico siguió de frente y chocó al furgón con placas de Matagalpa 34 924 manejado por Juan Ramón Gutiérrez Gallardo, de 28 años.

Agentes de tránsito realizan las investigaciones para determinar las circunstancias precisas en que ocurrió la triple colisión y la responsabilidad de los involucrados en la fatalidad vial.