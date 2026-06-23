La menor Valeria Tatiana Membreño Sánchez, de 7 años, y habitante del barrio Los Sánchez Norte en San Rafael del Sur, recuperó su audición coincidiendo con la celebración de su cumpleaños.

San Rafael del Sur: niña escucha por primera vez

Esto fue posible gracias a la entrega gratuita de una prótesis auditiva por parte del Gobierno Sandinista en las instalaciones del Centro Nacional de Logopedia “Comandante Carlos Fonseca Amador”, en Managua.

Desde sus primeros años de vida, la menor presentaba serios problemas auditivos que la obligaban a comunicarse con sus familiares únicamente a través del lenguaje de señas.

Tras la colocación del dispositivo de alta tecnología, su abuelita, Maritza Lourdes Sánchez Castellón, presenció con profunda emoción el momento en que la niña logró escuchar y responder con claridad por primera vez al pronunciar el nombre de su mamá.

Valeria, quien actualmente cursa el primer grado de primaria, ha recibido atención especializada en este centro de referencia nacional durante el último año.

Con la asignación de este nuevo medio auxiliar, la pequeña iniciará de inmediato sus terapias del habla, lo que le permitirá optimizar su proceso de aprendizaje escolar y desarrollar una mejor calidad de vida e integración comunicativa en su entorno familiar y social.