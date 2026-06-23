El Papá Panzón de este año midió 165 centímetros
El capitalino José Manuel Sandoval Sanabria, quien cumplió 58 años el pasado 12 de junio, ganó este martes el singular Concurso del Papa Panzón, de Tu Nueva Radio Ya, con una medida de 165 centímetros.
Sandoval, quien es conductor de transporte pesado, también ganó el primer lugar del Papá Panzón en el año 2012, hace 14 años, fecha en que se ganó una moto, la que todavía lo lleva y lo trae de su casa.
“Estoy contento de participar y ganar. Para los padres no hay mucha celebración, pero La Nueva Radio YA, siempre nos festeja y nos regala en nuestro día”, expresó José Manuel Sandoval Sanabria.
Sandoval es habitante de Villa Venezuela, en el distrito #7 de la ciudad de Managua, y recibió bonitos y útiles premios.
Con la participación en nueve ediciones del Concurso del Papá Panzón y 146 centímetros de tilila, Jimmy Ramírez ganó el segundo lugar.
Jimmy Ramírez, ha ganado 4 veces el cetro del Papá Panzón, y en esta oportunidad, alcanzó el segundo lugar, porque con el pasar de los años, la panza se le ha disminuido.
Y con 144 centímetros de panza, el tercer lugar le correspondió al capitalino Silvio Matamoros, de 37 años, padre de un niño, poblador de Villa Revolución, y quien por primera vez participa en esta actividad dedicada a los padres nicaragüenses.
Todos los participantes del Concurso del Papá Panzón, se llevaron sus premios para que la pasen bien en familia, en saludo a los padres nicaragüenses, responsables, amorosos y protectores.
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